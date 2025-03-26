«Тампа» разгромила «Питтсбург» благодаря голу и двум передачам Кучерова

У «Питтсбурга» отличился Брайан Раст, который принёс клубу единственное очко на 54-й минуте. Кучеров по итогам игры набрал 101 балл (31 гол и 70 передач). По этому результату он догнал нападающего команды «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля и разделил с ним второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ.