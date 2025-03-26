«Тампа» разгромила «Питтсбург» благодаря голу и двум передачам Кучерова

Нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз» забил гол и сделал две результативные передачи, что помогло его клубу разгромить соперника со счётом 6:1.
Спортсмен отправил шайбу в ворота противника на 35-й минуте матча. За «Тампу» также забили голы Энтони Чирелли (12-я и 15-я минуты), Райан Макдонаф (13), Брэйден Пойнт (16) и Брэндон Хагель (39).
У «Питтсбурга» отличился Брайан Раст, который принёс клубу единственное очко на 54-й минуте. Кучеров по итогам игры набрал 101 балл (31 гол и 70 передач). По этому результату он догнал нападающего команды «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля и разделил с ним второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ.
Напомним, 23 марта стало известно, что хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ смог одолеть команду «Флорида Пантерз» с разгромным счетом 6:3 благодаря двум результативным передачам своего капитана Александра Овечкина. Он помог отправить шайбу в ворота соперника своим одноклубникам — Дилану Строуму (21-я минута) и Эндрю Манджапане (26).