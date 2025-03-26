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Суд Москвы заблокировал 11 телеграм-каналов с нелегальной торговлей данными ЕГРН

Телеграм-каналы торговали данными из ЕГРН, информацию признают запрещенной к распространению в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Несколько телеграм-каналов зарабатывали за счет ведения противоправной деятельности. Они торговали данными из Единого государственного реестра недвижимости. Суд Москвы заблокировал 11 телеграм-каналов, обнародовавших конфиденциальную информацию граждан России, пишет ТАСС.

Владельцев, занимающихся нелегальной торговлей, выявили сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга мессенджера. Оказалось, что вход на заблокированные телеграм-каналы осуществлялся без регистрации или паролей. Любой желающий мог ознакомиться с опубликованными данными.

«Признать информацию, размещенную в сети “Интернет” в соответствующих телеграм-каналах, запрещенной к распространению на территории России. Решение суда подлежит немедленному исполнению», — сказано в постановлении.

На территории Ульяновской области, между тем, зафиксировали более 65 интернет-магазинов, на сайте которых нелегально выставляли на продажу медикаменты. Препараты выпускались без лицензий.