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Произведённых в Перми роботов можно будет купить со скидкой 50%

Манипулятор от компании Promobot включили в реестр отечественного оборудования.

Источник: ТАСС

Продукт пермской компании Promobot включили в реестр отечественного оборудования, что позволяет российским предприятиям приобрести его со скидкой в 50%, рассказали в компании.

В реестр, сформированный в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 719 от 17 июля 2015 года, включили манипулятор Promobot M13. Это означает, что у производителей появилась возможность продавать его со скмдкой и получать от государства компенсацию до 50%.

Promobot M13, в отличие от наиболее известных продуктов компании, не робот «с человеческим лицом», а шестиосевой коллаборативный манипулятор — устройство для промышленности, которое может выполнять точные операции: сборку, упаковку, сварку, окрашивание, разгрузку и погрузку и т. д.

Поставки манипулятора M13 в компании планируют начать в 2025 году.