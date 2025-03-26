Умерла озвучивавшая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши» Галина Марченко

25 марта скончалась известная актриса и кукловод Галина Марченко. И если внешне, возможно, ее знают не все, то уже голос знаком многим поколениям россиян. Именно она 25 лет озвучивала Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!». А в целом детской редакции актриса отдала 50 лет жизни. Об этом сообщается на официальной странице передачи.
Естественно, что взбалмошная Каркуша стала главным событием или даже явлением в актерской карьере Галины Марченко, которая была дипломированным режиссером, окончив курсы в училище имени Щукина. А голосом забавной вороны она стала 1998 году. Коллеги считали, что актриса очень схожа со своим персонажем.
Как отмечают на сайте программы, Марченко подарила любовь миллионов юных телезрителей.
«И оставила вечную память в виде всеми узнаваемого голоса, который продолжает звучать в сердцах тех, кто рос вместе с Галиной Александровной и ее кукольным героем», — написали на сайте.
Родным и близким актрисы свои глубокие соболезнования выразили коллективы передачи и компании АВМ Медиа.
Напомним, на протяжении многих лет герои и артисты программы «Спокойной ночи, малыши!» регулярно приезжали с концертами в разные города России, принимают участие в мероприятиях, дают представления и проводят благотворительные акции для маленьких пациентов больниц и детских клиник.
Несколько лет назад Галина Марченко вместе с Натальей Голубенцевой (работает одновременно Степашкой и Хрюшей) в курской областной клинической больнице показали маленьким пациентам интерактивное представление.
А позже, уже в Ижевске, Галина Марченко рассказала, как стала голосов Каркуши. Сначала она работала в Московском центральном детском театре. Потом, из-за трудностей с финансированием, режиссер предложила ей освоить кукол, а когда Наталья Державина уехала на гастроли, ей предложили озвучивать Хрюшу. И только 15 лет назад мне дали Каркушу.
«Так мы и остались при своих любимцах», — вспоминала тогда артистка.
Кстати, нередко Галину Марченко узнавали и на улице, а взрослые порой даже обнимали и благодарили за счастливое детство.