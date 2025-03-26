Умерла озвучивавшая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши» Галина Марченко

А позже, уже в Ижевске, Галина Марченко рассказала, как стала голосов Каркуши. Сначала она работала в Московском центральном детском театре. Потом, из-за трудностей с финансированием, режиссер предложила ей освоить кукол, а когда Наталья Державина уехала на гастроли, ей предложили озвучивать Хрюшу. И только 15 лет назад мне дали Каркушу.