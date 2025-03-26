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Под Новосибирском ввели карантин из-за очага бешенства

Ограничения установили с 27 марта до 25 мая.

Источник: Комсомольская правда

На территории села Новолокти Гилевского сельсовета Новосибирской области ввели карантин по бешенству. Ограничения установили с 27 марта до 25 мая. Распоряжение об этом опубликовало Правительство Новосибирской области.

По данным из распоряжения, эпизоотический очаг выявили в личном подсобном хозяйстве. Вход туда запрещен всем, кроме персонала и специалистов государственной ветеринарной службы. Также запретили ввозить, вывозить, лечить и перемещать восприимчивых животных.

На территории села во время карантина нельзя проводить мероприятия, которые связаны с перемещением и скоплением восприимчивых питомцев. Вывозить скот из села тоже запрещено, исключение — животные, которых вакцинировали от бешенства в течение 179 календарных дней до вывоза.