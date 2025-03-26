Под Новосибирском ввели карантин из-за очага бешенства

На территории села во время карантина нельзя проводить мероприятия, которые связаны с перемещением и скоплением восприимчивых питомцев. Вывозить скот из села тоже запрещено, исключение — животные, которых вакцинировали от бешенства в течение 179 календарных дней до вывоза.