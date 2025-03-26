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В Омске начался период цветения цитрусовых

В ботаническом саду города также пробудились фейхоа и гранат.

Источник: Соцсети

В оранжерее «Детского ЭкоЦентра» омичи смогут насладиться благоуханием распустившихся растений. Особое внимание привлекает лимон Майера из семейства цитрусовых. Вопреки своей природе растение демонстрирует обильное цветение и плодоношение. Кумкват, известный также как кинкан, также вступил в фазу цветения, а пандероза немного задерживается, но обещает вскоре порадовать своим запахом. Сообщили в Омском зоопарке.

Специалисты застали и пробуждение фейхоа. На гранате появились молодые листья. Порадовало также цветение мятлика однолетнего — единственное цветковое растение в Антарктиде.

Добавим, что в Омске ко Дню Победы в дополнение к традиционным клумбам организуют вертикальное озеленение. На улице имени 60-летия Победы будут установлены специальные конструкции.