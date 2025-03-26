В Омске начался период цветения цитрусовых

В оранжерее «Детского ЭкоЦентра» омичи смогут насладиться благоуханием распустившихся растений. Особое внимание привлекает лимон Майера из семейства цитрусовых. Вопреки своей природе растение демонстрирует обильное цветение и плодоношение. Кумкват, известный также как кинкан, также вступил в фазу цветения, а пандероза немного задерживается, но обещает вскоре порадовать своим запахом. Сообщили в Омском зоопарке.