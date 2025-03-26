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Жители Амурска не могут уехать из города из-за нехватки билетов на рейсовые автобусы

Амурчане жалуются, что в здании бывшего автовокзала не работают кассы, из-за этого возникают трудности с покупкой билетов на нужный рейс, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТГ-канал «Наш город Амурск».

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Теперь приобрести их можно при посадке в автобус, однако мест часто не хватает.

Горожане сообщают, что подобная ситуация произошла на прошлых выходных. На маршрут № 120 сообщением Амурск — Комсомольск-на-Амуре собралось много пассажиров, в результате людям пришлось ехать стоя. И даже так не всем хватило места: оставшимся горожанам пришлось дожидаться следующего рейса, который был последним.

Из-за подобной ситуации многие не могут попасть в крупные города. Пока единственной альтернативой остается железнодорожное сообщение.