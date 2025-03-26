Жители Амурска не могут уехать из города из-за нехватки билетов на рейсовые автобусы

Горожане сообщают, что подобная ситуация произошла на прошлых выходных. На маршрут № 120 сообщением Амурск — Комсомольск-на-Амуре собралось много пассажиров, в результате людям пришлось ехать стоя. И даже так не всем хватило места: оставшимся горожанам пришлось дожидаться следующего рейса, который был последним.