«Пять шагов до бессмертия»: Овечкин вплотную приблизился к рекорду Гретцки, обзор матча

Шайба Александра Овечкина не спасла «Вашингтон Кэпиталз» от поражения ы матче против «Виннипег Джетс».
Александр Овечкин продолжает свою невероятную погоню за легендарным рекордом Уэйна Гретцки. В матче против «Виннипег Джетс», который состоялся в ночь на 26 марта 2025 года, капитан «Вашингтона» отметился очередной заброшенной шайбой — уже 889-й в своей карьере в НХЛ. Теперь до абсолютного рекорда лиги российскому форварду осталось всего пять шайб. Подробнее о ходе матча, шайбе Овечкина и погоне за рекордом Гретцки — в материале URA.RU.
Матч «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз»: обзор и шайба Овечкина.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге встретились лидеры двух конференций — местные «Джетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра получилась напряженной и драматичной, с обилием голевых моментов и несколькими сменами лидерства.
Хозяева активно начали матч и уже на седьмой минуте первого периода открыли счет — канадский защитник Джош Моррисси поразил ворота «Вашингтона». Гостям удалось отыграться незадолго до перерыва — канадский форвард Эндрю Манджапане сравнял счет за 40 секунд до конца периода.
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Второй период также завершился голом в последние секунды, но уже в пользу хозяев. За 12 секунд до сирены Мэйсон Эпплтон вновь вывел «Виннипег» вперед — 2:1.
Этот счет держался большую часть третьего периода, и казалось, что хозяева сумеют удержать минимальное преимущество. Однако «столичные» не сдавались и продолжали искать возможности для взятия ворот. За четыре минуты до конца основного времени капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин реализовал свой шанс, сравняв счет и переведя игру в овертайм.
Дополнительное время оказалось недолгим — на второй минуте (61:28) датский форвард «Виннипега» Николай Элерс забросил победную шайбу, принеся своей команде важную победу со счетом 3:2.
Овечкин и его 889-й гол.
Главным событием матча для российских болельщиков стала, безусловно, шайба Александра Овечкина. На 56-й минуте капитан «Вашингтона» сравнял счет после передачи белорусского нападающего Алексея Протаса. Это взятие ворот стало для 39-летнего россиянина 889-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
Шайба, заброшенная в ворота одного из лучших голкиперов лиги Коннора Хеллебайка, не только спасла «Вашингтон» от поражения в основное время. Этот гол стал очередным шагом Овечкина на пути к историческому достижению.
Всего для 39-летнего форварда это был 36-й гол в текущем сезоне. В 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/2025 Овечкин набрал уже 60 (36+24) очков по системе «гол+пас». За всю карьеру в НХЛ на его счету теперь 1610 (889+721) результативных действий.
Овечкин на пороге исторического рекорда НХЛ: погоня за Гретцки.
Александр Овечкин является одним из самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛФото: Антон Белицкий © URA.RU.
После 889-го гола Александр Овечкин вплотную приблизился к абсолютному рекорду Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь для того, чтобы превзойти легендарного канадца, россиянину необходимо забросить еще шесть шайб.
Стоит отметить, что Овечкин провел в лиге 1481 матч, в то время как Гретцки сыграл 1487 игр. Это значит, что российский форвард имеет все шансы не только повторить, но и превзойти достижение «Великого» с лучшей результативностью.
До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 11 матчей. При нынешней результативности Овечкина (в среднем более 0,6 гола за игру в текущем сезоне) есть высокая вероятность, что исторический рекорд может быть побит уже до начала плей-офф.
Турнирное положение «Вашингтон Кэпиталз» и других команд в НХЛ.
Несмотря на поражение, «Вашингтон Кэпиталз» сохраняет лидерство в Восточной конференции с 103 очками после 71 матча. Команда уверенно идет к плей-офф, опережая ближайших преследователей на 13 очков.
«Виннипег Джетс» благодаря этой победе набрал 102 очка в 72 встречах и продолжает возглавлять Западную конференцию. Более того, этот успех позволил канадской команде досрочно обеспечить себе место в плей-офф НХЛ сезона-2024/2025.