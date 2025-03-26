Омская область опустилась в экологическом рейтинге регионов

В национальном рейтинге Омская область обошла только Оренбургскую область, Челябинскую, Приморский край, Забайкальский край и Свердловскую область, где ситуация с экологией ещё хуже. Для сравнения, Красноярский край, несмотря на серьёзные проблемы с промышленными выбросами, находится выше нас по рейтингу. Соседняя Новосибирская область занимает 71-е место.