Омская область опустилась в экологическом рейтинге регионов

Опубликован новый «Национальный экологический рейтинг регионов России» по итогам зимы, и, к сожалению, наш регион оказался в числе аутсайдеров. По данным Общественной организации «Зелёный патруль», Омская область опустилась на одну строчку в рейтинге и теперь занимает 78-е место.
Главной проблемой для нашего региона остаются выбросы, которые продолжают оказывать негативное влияние на качество воздуха, угольная пыль и запах сероводорода, исходящий от старой канализационной системы. Как показывает статистика, регион продолжает сталкиваться и с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
В национальном рейтинге Омская область обошла только Оренбургскую область, Челябинскую, Приморский край, Забайкальский край и Свердловскую область, где ситуация с экологией ещё хуже. Для сравнения, Красноярский край, несмотря на серьёзные проблемы с промышленными выбросами, находится выше нас по рейтингу. Соседняя Новосибирская область занимает 71-е место.
Лидером рейтинга по экологии стала Республика Алтай, а в пятёрку самых чистых регионов России вошли также Мурманская область, Москва, Кабардино-Балкария и Тамбовская область.