Россиянам рассказали, как определить первую стадию алкоголизма

Алкоголизм, как и любая другая зависимость, формируется не сразу. Заболевание начинается с привычки расслабиться с кружкой пива или бокалом вина, но постепенно человеку начинает требоваться все больше спиртного и остановиться без помощи специалиста становится невозможно.
Корреспондент aif.ru узнал у врача психиатра-нарколога, президента Независимой наркологической гильдии, эксперта Общественной палаты Руслана Исаева, как определить первую стадию алкоголизма, как проявляется эта зависимость у женщин.
Как начинается пивной алкоголизм.
Эксперт отметил, что некоторое время назад было принято считать, что есть условно безопасная доза пива — 1,2 литра в неделю для мужчин и 600 мл для женщин. Современные исследования ВОЗ, как подчеркнул нарколог в беседе с aif.ru, однозначно утверждают, что безопасного количества алкоголя не существует.
Пивной алкоголизм, как объяснил эксперт, начинается с одной-двух бутылок по выходным. Постепенно организм начинает требовать больше.
«Одна бутылка уже не даёт прежнего эффекта, требуется больше. При попытке отказаться от пива хотя бы на неделю повышается раздражительность, растет тревожность, возможно ухудшение сна», — назвал еще два признака эксперт.
Еще одним важным симптомом формирования зависимости является снижение контроля количества выпитого. Объем потребляемого пива растет или человек переходит на более крепкие напитки.
Как спиваются женщины.
Хотя понятия «женский алкоголизм» официально не существует, как отметил Исаев, есть ряд физиологических и психологических факторов, характерных для развития этого заболевания именно у женщин.
«Женские гормоны (эстрогены) взаимодействуют с алкоголем, усиливая его действие. Во время менструального цикла, беременности и менопаузы организм становится ещё более уязвимым перед алкоголем, что может ускорять развитие зависимости», — рассказал эксперт.
Он объяснил, что у представительниц слабого пола менее активны ферменты, расщепляющие алкоголь (алкогольдегидрогеназа и ацетальдегиддегидрогеназа). Кроме того, женщины пьянеют быстрее мужчин из-за более низкого водного баланса в организме. При одинаковом количестве выпитого алкоголя его концентрация в крови у женщины будет выше.
Нарколог добавил, что, в отличие от мужчин, женщины чаще начинают злоупотреблять алкоголем на фоне депрессии, тревожности, эмоциональных потрясений.
«Женщины чаще пьют в одиночестве, скрывают свою зависимость, стесняются обращаться за помощью, поэтому алкоголизм дольше остаётся незамеченным и диагностируется позже, когда зависимость уже сформировалась», — объяснил Исаев.
Как привычка расслабиться с бокалом вина переходит в пьянство.
Формирование зависимости от алкоголя происходит незаметно, но близкие и сам человек могут обратить внимание на ряд симптомов, на которые обратил внимание Исаев.
«Для первой стадии характерно постепенное увеличение доз алкоголя за один раз или за один вечер. Сам зависимый с нетерпением ждёт любой возможности выпить: праздника, ужина, вечера. При этом в течение дня он может испытывать тревогу и легкую агрессию, которые проходят после употребления алкоголя», — объяснил эксперт.
Уже на начальной стадии теряется контроль количества выпитого и при этом растут объемы потребления спиртного. Как уточнил эксперт, о том, что пора бить тревогу, говорят называемые алкогольные палимпсесты — небольшие провалы в памяти. Близкие и сам человек могут заметить, что из памяти пропадают часть разговора, какой-то эпизод. С развитием заболевания будут исчезать все большие промежутки времени.
Еще одним симптомом, который указывает на сформировавшуюся алкогольную зависимость, является рвотный рефлекс. У здоровых людей он появляется из-за отравления большим количеством алкоголя, а у больных этого рефлекса нет.
Этот и приведенные выше симптомы говорят о том, что человек не справляется сам и ему необходима помощь.