Россиянам рассказали, как определить первую стадию алкоголизма

Уже на начальной стадии теряется контроль количества выпитого и при этом растут объемы потребления спиртного. Как уточнил эксперт, о том, что пора бить тревогу, говорят называемые алкогольные палимпсесты — небольшие провалы в памяти. Близкие и сам человек могут заметить, что из памяти пропадают часть разговора, какой-то эпизод. С развитием заболевания будут исчезать все большие промежутки времени.