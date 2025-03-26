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В Омске поменяют опоры контактной сети для электрического транспорта

Работы проведут за счёт МП «Электрический транспорт».

Источник: Om1 Омск

В Омске до конца года заменят 40 опор контактной сети. 12 из них будут установлены для троллейбусов, а остальные 28 — для трамваев. Работы ведутся на Космическом проспекте, улицах 70 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Лермонтова и других. Обновление опор будет полностью финансироваться за счёт муниципального предприятия «Электрический транспорт».

Как уточняет пресс-служба городской администрации, сначала специалисты установят новые опоры, а затем перекинут контактный провод и демонтируют старые столбы.

Также, сообщают в администрации, к началу ремонтного сезона «Электрический транспорт» объявил набор на постоянную и сезонную работу. Открыты вакансии для монтёров пути, электрогазосварщиков, водителей, электромонтёров контактной сети и других специалистов. Подробнее о вакансиях можно узнать на официальном сайте предприятия.