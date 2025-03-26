В Омске поменяют опоры контактной сети для электрического транспорта

В Омске до конца года заменят 40 опор контактной сети. 12 из них будут установлены для троллейбусов, а остальные 28 — для трамваев. Работы ведутся на Космическом проспекте, улицах 70 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Лермонтова и других. Обновление опор будет полностью финансироваться за счёт муниципального предприятия «Электрический транспорт».