Суд отклонил иск гражданки Украины, которую не пустили в Россию

В аэропорту Шереметьево пограничники выбрали ее для прохождения дополнительной проверки, которая включает опрос и изучение содержания смартфона. Оказалось, что девушка в соцсетях оставила одобрительную реакцию под постом «Херсон — це Украина», а также допускала дискредитирующие российских военных высказывания, а в переписке с матерью грубо и уничижительно высказывалась в адрес россиян. В результате пограничники отказали украинке в пересечении границы из-за угрозы безопасности РФ и общественного порядка.