Суд отклонил иск гражданки Украины, которую не пустили в Россию из-за найденных в ее телефоне высказываний, дискредитирующих российских военных и граждан, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в октябре 2024 года. 24-летняя украинка вернулась самолетом в Россию, где имеет ВНЖ и состоит на налоговом учете. Также в РФ проживают ее родители, которые получили российское гражданство в 2024 году. Украинка собиралась отправиться в Армавир для проживания там на постоянной основе.
В аэропорту Шереметьево пограничники выбрали ее для прохождения дополнительной проверки, которая включает опрос и изучение содержания смартфона. Оказалось, что девушка в соцсетях оставила одобрительную реакцию под постом «Херсон — це Украина», а также допускала дискредитирующие российских военных высказывания, а в переписке с матерью грубо и уничижительно высказывалась в адрес россиян. В результате пограничники отказали украинке в пересечении границы из-за угрозы безопасности РФ и общественного порядка.
Девушка оспорила это решение в суде, утверждая, что давно живет в России, ни разу не привлекалась к ответственности и соблюдала все законы, включая миграционные. Однако суд решил, что пограничники действовали в рамках своих полномочий, их первоочередной задачей является выявление угроз безопасности РФ. Исковое заявление украинки было отклонено.
Ранее пограничники также не пустили в Россию гражданку Украины, у которой на предплечье была набита татуировка с изображением руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова*.
* Внесен Росфинмониторингом с список террористов и экстремистов.