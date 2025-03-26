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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до пяти шайб

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу на 56-й минуте матча против «Виннипега».

Источник: Аргументы и факты

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 889-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги в матче против «Виннипег Джетс».

Российский нападающий смог сократить до пяти шайб отставание от канадца Уэйна Гретцки, признанного лучшим снайпером НХЛ за всю историю. Овечкин забросил шайбу в ворота «Виннипега» на 56-й минуте, сравняв счёт.

Вместе с тем игра закончилась поражением «Вашингтона» со счётом 3:2. На 61-й минуте матча нападающий Николай Элерс вывел «Виннипег» вперёд.

Напомним, 23 марта Овечкин в рамках игры регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз» отметился двумя результативными передачами. Это помогло «Вашингтону» разгромить гостей со счетом 6:3.