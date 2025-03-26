В Бодайбо применят новый подход к субсидированию авиаперевозок

Отметим, что в 2024 году пассажиропоток составил около 58,6 тысяч человек, на субсидирование выделялось 707 миллионов, что почти в два раза больше, если сравнивать с показателями 2021. Связано это с добавлением рейса «Иркутск — Киренск», а также с ростом цен на топливо.