В Бодайбо применят новый подход к субсидированию авиаперевозок

В Усть-Илимске обсудили новый подход к субсидированию авиаперевозок. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Заксобрания Иркутской области, данная тема находятся в топе самых острых, не раз специалисты пытались найти пути решения.
— Студенты учатся в Иркутске, а домой, например, в Ербогачен, попасть не могут из-за высоких цен на билеты. В Бодайбо нет ж/д транспорта, а в межсезонье нет и дороги, единственный способ попасть в город — самолеты, но при этом грунтовая полоса и вылеты не всегда возмозможны, — прокомментировал председатель Заксобрания Александр Ведерников.
Из-за этого появилась необходимость — ввести льготный тариф. А в чем смысл нового подхода? Планируется, что субсидироваться будут не рейсы, как все привыкли, а жители, причем в первую очередь — студенты, пенсионеры и те, кто проживает в отдаленных территориях. Нововведение планируют опробовать в Бодайбо.
Отметим, что в 2024 году пассажиропоток составил около 58,6 тысяч человек, на субсидирование выделялось 707 миллионов, что почти в два раза больше, если сравнивать с показателями 2021. Связано это с добавлением рейса «Иркутск — Киренск», а также с ростом цен на топливо.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе «Иркутск — Жигалово» ограничили движение для большегрузов и автобусов.