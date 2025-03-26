Как поменять имя или фамилию в Татарстане: пошаговая инструкция

Основания для смены имени или фамилии.
Наиболее распространенными основаниями для смены фамилии являются брак и развод. Как жена может взять фамилию мужа, так и наоборот. Также изменения возможны, если человеку не нравится его имя, фамилия или отчество. Кроме того, заявление на смену данных подается в случае ошибок в паспорте, усыновления или его отмены.
Процедура смены ФИО.
Заменить имя или фамилию можно не только гражданам РФ, но и иностранцам, а также лицам без гражданства. Главное условие — возраст заявителя: с 14 лет человек может подать заявление, но только с согласия родителей. После достижения 18 лет можно осуществить процесс самостоятельно.
При выборе новых имени или фамилии нужно учитывать требования, прописанные в статье 18 Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Например, запрещается использование цифр, буквенно-цифровых символов, числительных, а также других символов, за исключением дефиса.
Куда обращаться для смены имени или фамилии.
Заявление можно подать в любой орган ЗАГС, независимо от места регистрации или проживания.
Документы, необходимые для смены фамилии и имени.
Для смены данных потребуется предоставить следующие документы:
— заявление.
— паспорт.
— для несовершеннолетних — свидетельство о рождении.
— свидетельство о браке.
— свидетельство о разводе.
— свидетельство о смерти супруга (если он скончался).
— чек об уплате госпошлины.
Пошаговая инструкция для смены ФИО.
Для смены имени или фамилии нужно:
— подать документы в ЗАГС.
— ожидать решения.
— получить либо отказ, либо согласие на изменение данных.
— в случае отказа обратиться в суд.
— при согласии заменить все соответствующие документы.
Сроки рассмотрения.
Срок рассмотрения заявления составляет один месяц, однако в некоторых случаях он может быть продлен до трех месяцев.
Причины отказа.
Закон не устанавливает четких причин для отказа, но возможны следующие ситуации:
— ошибки или опечатки в документах (например, неверно указана дата рождения, фамилия или имя);
— выбранные имя или фамилия не соответствуют установленным нормам (например, использование числительных, бранных слов или запрещенных символов).