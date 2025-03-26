Как поменять имя или фамилию в Татарстане: пошаговая инструкция

Наиболее распространенными основаниями для смены фамилии являются брак и развод. Как жена может взять фамилию мужа, так и наоборот. Также изменения возможны, если человеку не нравится его имя, фамилия или отчество. Кроме того, заявление на смену данных подается в случае ошибок в паспорте, усыновления или его отмены.