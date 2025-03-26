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Как поменять имя или фамилию в Татарстане: пошаговая инструкция

Смена фамилии или имени это процесс их замены на новые, отличные от тех, что были присвоены при рождении. В каких случаях возможна смена имени или фамилии, куда следует обращаться, и почему могут отказать в материале Татар-информа.

Источник: ИА Татар-информ

Основания для смены имени или фамилии.

Наиболее распространенными основаниями для смены фамилии являются брак и развод. Как жена может взять фамилию мужа, так и наоборот. Также изменения возможны, если человеку не нравится его имя, фамилия или отчество. Кроме того, заявление на смену данных подается в случае ошибок в паспорте, усыновления или его отмены.

Процедура смены ФИО.

Заменить имя или фамилию можно не только гражданам РФ, но и иностранцам, а также лицам без гражданства. Главное условие — возраст заявителя: с 14 лет человек может подать заявление, но только с согласия родителей. После достижения 18 лет можно осуществить процесс самостоятельно.

При выборе новых имени или фамилии нужно учитывать требования, прописанные в статье 18 Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Например, запрещается использование цифр, буквенно-цифровых символов, числительных, а также других символов, за исключением дефиса.

Куда обращаться для смены имени или фамилии.

Заявление можно подать в любой орган ЗАГС, независимо от места регистрации или проживания.

Документы, необходимые для смены фамилии и имени.

Для смены данных потребуется предоставить следующие документы:

— заявление.

— паспорт.

— для несовершеннолетних — свидетельство о рождении.

— свидетельство о браке.

— свидетельство о разводе.

— свидетельство о смерти супруга (если он скончался).

— чек об уплате госпошлины.

Пошаговая инструкция для смены ФИО.

Для смены имени или фамилии нужно:

— подать документы в ЗАГС.

— ожидать решения.

— получить либо отказ, либо согласие на изменение данных.

— в случае отказа обратиться в суд.

— при согласии заменить все соответствующие документы.

Сроки рассмотрения.

Срок рассмотрения заявления составляет один месяц, однако в некоторых случаях он может быть продлен до трех месяцев.

Причины отказа.

Закон не устанавливает четких причин для отказа, но возможны следующие ситуации:

— ошибки или опечатки в документах (например, неверно указана дата рождения, фамилия или имя);

— выбранные имя или фамилия не соответствуют установленным нормам (например, использование числительных, бранных слов или запрещенных символов).