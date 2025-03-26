В центре Москвы отремонтируют дом начала XX века

«Работы по восстановлению фасада начнутся с расчистки открытых плоскостей от накопившихся загрязнений и отслаивающихся частей штукатурного слоя. Специалисты обработают поверхности современным антигрибковым и антисептическим составом, восстановят штукатурный слой и архитектурный декор уличных стен. После обновления конструктива оштукатуренные поверхности главного фасада и дворовые кирпичные стены окрасят в исторические цвета», — говорится в сообщении.