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В центре Москвы отремонтируют дом начала XX века

МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. Дом начала XX века отремонтируют в 2025 году в районе Арбат в Москве, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

Источник: РИА "Новости"

Семиэтажный дом 15/5 на пересечении Малого Афанасьевского и Филипповского переулка возведен в 1905 году в неоклассическом стиле. В рамках программы капремонта жилья на объекте восстановят фасад, крышу, подвал и ряд инженерных систем.

«Работы по восстановлению фасада начнутся с расчистки открытых плоскостей от накопившихся загрязнений и отслаивающихся частей штукатурного слоя. Специалисты обработают поверхности современным антигрибковым и антисептическим составом, восстановят штукатурный слой и архитектурный декор уличных стен. После обновления конструктива оштукатуренные поверхности главного фасада и дворовые кирпичные стены окрасят в исторические цвета», — говорится в сообщении.