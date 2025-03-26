6 лучших ролей красавчика Джана Ямана, который прилетел в Москву и покорил всех наших девушек

Длинноволосый бородатый красавец в янычарском камзоле с открытой грудью — таким предстаёт перед нами Джан Яман в роли Хасана Балабана, главного героя сериала «Эль Турко». На дворе XVII век. Османская империя победной поступью шагает по Европе и останавливается под стенами столицы Австрии, Вены. В этой битве турок ждёт грандиозный «облом», а раненого Хасана в плену приговаривают к казни. Ему удаётся сбежать, в Итальянских Альпах янычар находит деревушку Моэна, где живёт ведьма Глория. Она принимает Балабана дома как родного, ухаживает за ним и лечит. Вся деревня страдает от гнёта феодала, и Хасан становится её защитником. Удивительная по своей достоверности историческая драма станет интересным зрелищем для всех, кто любит Османскую империю, и даже для кого-то из тех, кто думает об империи Римской. Кстати, отряды янычар изначально формировались из мальчиков-христиан, угнанных с завоёванных территорий. Так что «эль турко» по сюжету вполне может оказаться не турком, а албанцем. И кстати, бабушка Джана — из Македонии, а дедушка — из Югославии (бывшей).