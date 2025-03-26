Плюс одна фобия: Химик объяснил, почему проглатывать таблетки без воды — очень плохая идея

Кроме того, при попытке проглотить таблетку без воды она может задержаться и начать растворяться в пищеводе, а не в желудке. Пищевод — это узкая трубка, соединяющая рот с желудком, и его стенки покрыты слизистой оболочкой. Без достаточного количества жидкости таблетка может «прилипнуть» к внутренней поверхности пищевода и вызвать раздражение слизистой.