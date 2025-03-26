Плюс одна фобия: Химик объяснил, почему проглатывать таблетки без воды — очень плохая идея

По его словам, без воды таблетка растворяется значительно медленнее, так как процесс увлажнения замедляется. А ведь после растворения в желудке активные вещества лекарства должны быстро попасть в кровоток, иначе может снизиться эффективность препарата.
Кроме того, при попытке проглотить таблетку без воды она может задержаться и начать растворяться в пищеводе, а не в желудке. Пищевод — это узкая трубка, соединяющая рот с желудком, и его стенки покрыты слизистой оболочкой. Без достаточного количества жидкости таблетка может «прилипнуть» к внутренней поверхности пищевода и вызвать раздражение слизистой.
Кандидат химических наук Алексей Панов.
Также стоит учитывать, что неправильное употребление некоторых лекарственных средств может усилить их побочные эффекты. Например, аспирин способен привести к язве желудка или гастриту, если принимать его на голодный желудок или без достаточного количества воды. Аналогичным образом некоторые антидепрессанты могут раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.
«Вода помогает таблеткам легче проходить через пищевод, предотвращает раздражение слизистой и улучшает всасываемость лекарств. Правильный порядок приёма любого препарата указан в инструкции по его применению, поэтому всегда изучайте её и обязательно следуйте указанным рекомендациям», — добавил собеседник Life.ru.
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