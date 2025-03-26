Таниновые «бомбы»: Врач перечислил «безобидные» продукты, которые провоцируют мигрень

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует не глотать косточки и по возможности очищать кожуру. При этом допустимая норма потребления указанных фруктов и ягод в день — не более 400 граммов. Кроме того, дубильные вещества содержатся и в напитках, включая чай, соки и вино.