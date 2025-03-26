Космонавт из Красноярска Кирилл Песков показал закат на МКС

В своем блоге он опубликовал видео, на котором видно, как станция погружается в темноту всего за минуту.
На записи, снятой без ускорения, видно, как Земля затеняет Солнце, и МКС оказывается в тени. «Мгновения, когда станция входит в тень Земли, и солнечные лучи, преломляясь в атмосфере, создают удивительные и быстро меняющиеся цвета», — описал космонавт.
Кирилл Песков активно обновляет свой телеграм-канал, где делится моментами жизни на космической станции. На днях он показал, как различные объекты ведут себя в условиях невесомости и запустил конкурс для подписчиков. Ранее он также провел небольшую экскурсию по коридорам МКС.
Напомним, что наш земляк отправился в космос на ракете Илона Маска в середине февраля. Мы публиковали подборку фотографий космонавта.