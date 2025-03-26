Космонавт из Красноярска Кирилл Песков показал закат на МКС

Кирилл Песков активно обновляет свой телеграм-канал, где делится моментами жизни на космической станции. На днях он показал, как различные объекты ведут себя в условиях невесомости и запустил конкурс для подписчиков. Ранее он также провел небольшую экскурсию по коридорам МКС.