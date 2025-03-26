Президент России удостоил наград семерых жителей Башкирии

Президент России удостоил наград семерыхжителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.
Заместитель главного врача Республиканского онкодиспансера Рустем Аюпов и заместитель главного врача Республиканской станции переливания крови Елена Стрельникова получили звание «Заслуженный врач России». Главный специалист администрации Иглинского района Анас Валиуллин удостоен звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ», а преподаватель уфимского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта Сергей Крикунов стал «Заслуженным учителем РФ».
Также президентскими наградами отмечены представители рабочих профессий: токарь НПП «Буринтех» Флорит Хавизов получил Почетную грамоту Президента РФ, а слесарь ООО «Теплосеть» Ражап Сиргалин — знак отличия «За наставничество». Художественный руководитель музыкально-литературного лектория Башгосфилармонии Индира Асадуллина удостоена Благодарности Президента РФ.
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