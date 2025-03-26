Доброволец СВО, военный врач Док назвал три условия для выживания в бою

Во-первых, необходимо понимать, что приоритетной целью являются группы эвакуации. Враг видит скопление людей и бьет по ним. Поэтому, в таком случае, всё зависит от прицела, а не от тебя самого. Однако помнить это правило важно. Во-вторых, раненый должен уметь оказать самопомощь. Так военный доберется до медпункта. И последнее правило — вера.