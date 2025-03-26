Доброволец СВО, военный врач Док назвал три условия для выживания в бою

Оказавшись на передовой, важно помнить, как сохранить себе жизнь. Чтобы выжить в условиях боевых действий, стоит прислушаться к трем правилам. Эти условия назвал доброволец спецоперации, военный врач с позывным Док, цитирует «Лента.ру».
Во-первых, необходимо понимать, что приоритетной целью являются группы эвакуации. Враг видит скопление людей и бьет по ним. Поэтому, в таком случае, всё зависит от прицела, а не от тебя самого. Однако помнить это правило важно. Во-вторых, раненый должен уметь оказать самопомощь. Так военный доберется до медпункта. И последнее правило — вера.
«Когда страшно и плохо — к кому приходят люди? Правильно, к Богу. И те, кто говорят, что они ничего не боятся, на самом деле обманывают», — заключил Док.
Солдату нужно уметь оказать помощь не только себе, но и другим. Недавно российские морпехи совершили добрый и героический поступок, вынеся из-под пуль раненого ребенка. Мальчик пострадал при обстреле ВСУ Херсонской области.