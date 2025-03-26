Перелетные птицы возвращаются в заповедники у границы Хабаровского края

Тысячи перелетных птиц, включая редких дальневосточных аистов, начали возвращаться в заповедные зоны в районе впадения реки Уссури в Амур. Об этом сообщает телеканал города Цзямусы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Основное место гнездования — заповедник «Саньцзян», расположенный в 65 километрах от Хабаровска близ китайского города Фуюань. Здесь обитает 285 видов птиц, большинство из которых — перелетные.
Птицы провели зиму в южных регионах Китая и теперь мигрируют на север. По данным экологов, массовое прибытие пернатых в район Фуюаня завершится к середине апреля.
Дальневосточный аист — краснокнижный вид, его популяция требует защиты. Заповедник «Саньцзян» — ключевая орнитологическая территория в Азии, включенная в список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарская конвенция).