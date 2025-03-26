«Вознаграждение за отстрел»: как в других странах решают проблему с бездомными животными

В России активно ведется обсуждение вопроса борьбы с бродячими животными с стране.
В Нижегородской области власти выступили против законопроекта, предлагающего усыпление бездомных животных после определенного срока их содержания в приютах. Парламентарии считают, что такая мера приведет к массовой гибели животных.
Ранее власти начали активно искать решения для борьбы с бездомными животными. В Госдуму поступила инициатива, предлагающая эвтаназию уличных собак и кошек. Активисты и зоозащитники восприняли законопроект болезненно и выступили категорически против подобных методов. Как в других странах решают проблему с бездомными животными — в материале URA.RU.
Эвтаназия и аргументы против из Нижегородской области.
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Инициатива.
С середины марта в Госдуме РФ начали говорить о внесении поправок в действующее законодательство о бережном обращении с животными и закрепить принципы гуманного отношения к животным в стране. Депутаты предложили ввести систему бесповоротного отлова животных и юридическое оформление процедуры эвтаназии.
В рамках мер по борьбе с агрессивным поведением бездомных собак и кошек предложены новые законодательные инициативы, предоставляющие региональным властям право устанавливать предельные сроки содержания бездомных животных в приютах. После истечения этих сроков проведение эвтаназии становится допустимым.
В Нижегородской области против эвтаназии.
Некоторые опасаются, что эвтаназия приведет к массовому умерщвлению собак в приютахФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Власти Нижегородской области выступили против законопроекта. В законодательном собрании региона считают, что такая мера приведет к массовой гибели животных. Там выразили мнение, что существующие приюты не смогут долговременно содержать резко возросшее количество животных до их естественной смерти, что в конечном итоге приведет к массовому истреблению их в регионе.
Парламентарии также оценили предложение как негуманное и неэффективное в долгосрочной перспективе. По их мнению подобная мера борется только с последствиями проблемы бездомных животных, не касаясь ее корней, что в конечном итоге не решает проблему на фундаментальном уровне.
Как в других странах поступают с бездомными животными.
Где проблема уже решена.
В ряде европейских государств, включая Словению, Великобританию, Швецию и Швейцарию, проблема нападений бездомных собак на людей успешно решена. Опыт этих стран был тщательно проанализирован, систематизирован и оформлен в виде доклада под названием «Исследование эффективности государственных стратегий по регулированию численности безнадзорных животных в 31 европейской стране». Исследование показало, что ни полная очистка улиц от собак, ни гуманный отлов с последующим долгосрочным содержанием в приютах не приводят к решению проблемы.
Многие страны принимают попытки урегулирования ситуации с бездомными собаками путем их отстрелаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Регулирование популяции путем отстрела.
В пяти странах Европы — Албании, Армении, Азербайджане, Молдове и Украине — проблема регулирования численности бездомных собак решается путем их отстрела. В этих государствах количество бездомных животных либо стабильно, либо продолжает расти.
Отстрел животных также широко используется в КНР. Китай занимает первое место в мире по количеству бездомных животных, за ним находятся Соединенные Штаты Америки и Бразилия. По данным «Царьграда», в провинции Шаньси, расположенной на севере Китая, местные власти предлагали денежное вознаграждение в размере 200 юаней (приблизительно 1,8 тысячи рублей) за каждую умерщвленную бездомную собаку.
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На Ближнем Востоке также есть страны, где практикуют отстрел животных. Во многих мусульманских странах собаки классифицируются как «нечистые» животные. В 2002 году в Иране были введены запреты на продажу и выгул собак в публичных местах.
В Африке своим подходом к собакам отличилась Кения. Правительство выделило 100 тысяч долларов на борьбу с проблемой бездомных собак в течение 2025 года (в столице страны, Найроби, обитает свыше 50 тысяч бродячих животных).
Некоторые азиатские страны отлавливают собак с последующим употреблением их в пищуФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Отлов собак и употребление в пищу.
В Китае, в городе Юйлинь провинции Гуанси, с 21 по 30 июня каждый год проходит фестиваль, посвященный употреблению мяса собак. Для подготовки к фестивалю формируются специальные группы, задача которых — отлавливать собак по всей стране. Животных помещают в клетки и транспортируют на продажу. Подобная практика существует и на Филиппинах.
В Малайзии обсуждалась идея экспортировать бездомных собак в Южную Корею, где их также употребляют в пищу. Это предложение рассматривалось как способ не только уменьшить численность бездомных собак, но и пополнить государственный бюджет.
Убийство ядом.
В Таиланде к уличным животным относятся более терпимо. Однако местные мусульмане оказывают давление на буддистов и иногда прибегают к отравлению «уличных животных».
Эвтаназия разрешена не во всех странах мира Фото: Алексей Гущин © URA.RU.
Эвтаназия.
Во многих странах Европы (как, например, Израиль, Испания, Франция и Чехия) и Азии (Малайзия, Сингапур, Япония), принята практика обращения с бездомными животными, заключающаяся в их отлове в городских условиях и последующем размещении в частных или государственных приютах. Далее животным проводится комплексная вакцинация. В период нахождения в приюте волонтеры активно занимаются поиском новых владельцев для них. Если не удается найти дом для животного, принимается решение о его гуманной эвтаназии.
В США также практикуется усыпление собак после времени, проведенного в передержке. Ежегодно количество усыпленных собак примерно равно количеству тех, кому удается найти убежище в приютах.
Португальское законодательство подходит к регулированию вопроса умерщвления животных особым образом. Согласно новому законопроекту, запрещающему умерщвление животных, исключение делается лишь для случаев, когда животное страдает от болезни, испытывает сильную боль или проявляет серьезные поведенческие нарушения, в которых допускается применение эвтаназии.
Большинство стран Европы отлавливают животных, стерилизуют и выпускают обратно на улицыФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Отлов-стерилизация-выпуск.
В Греции осуществляется программа «отлов-стерилизация-выпуск» (ОСВ), которая не сопровождается другими контрольными мерами и не приводит к уменьшению числа бездомных собак. В Боснии и Герцеговине, Болгарии, Италии, Мальте, Сербии и Испании — использование программы ОСВ ограничено определенными территориями.
В Стамбуле, известном как «город кошек», каждая бездомная собака имеет специальную бирку на ухе. Правительство города организовало команду, задача которой — отыскивать уличных собак и транспортировать их в приюты. Там животных чистят и проводят необходимую вакцинацию. Благодаря этим биркам специализированные службы могут легко идентифицировать собак для проведения регулярной вакцинации.
В некоторых странах, собак отлавливают и помещают в приюты и пытаются найти им семьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Отлов и госсодержание, приют или поиск хозяина.
В Италии и Германии действует законодательство, запрещающее усыпление здоровых и неагрессивных собак, пойманных на улицах. Если для собаки не удается найти владельца или приют, ее передают на государственное содержание.
В Японии исторически сложилось благосклонное отношение к собакам. В XVII веке сегун Токугава Цунаеси поставил жизнь этих животных на один уровень с человеческой. В наше время, подобно американцам, японцы стремятся обеспечить бездомным собакам убежище в приютах. Однако, когда количество таких животных превышает возможности приютов, приходится прибегать к их умерщвлению, хотя это и является редкостью.
В Индии также не принято бороться с бродячими собаками из-за глубокого уважения, которое проявляют индуисты к животным. В 2011 году был принят закон, который запрещает убийство собак. В стране стали создавать больше приютов и организовывать программы дрессировки, например, чтобы бродячих собак можно было использовать в полицейских целях.
В Чехии бездомных животных не умерщвляют, даже если они не могут найти новых владельцев. Полиция в сотрудничестве с гражданами активно участвует в поимке животных, блуждающих по улицам. Животное ловят и передают в приют. Там собаку осматривают на предмет наличия татуировки или микрочипа, что может помочь в поиске ее владельца. В случае отсутствия идентификационных знаков, фотографии животного размещают на сайте городской полиции с целью найти ему нового хозяина.
Как в странах мира наказывают недобросовестных владельцев животных.
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В ряде европейских стран, таких как Австрия, Германия, Италия, Люксембург, Португалия и Швейцария, существуют различные меры наказания для бывших владельцев, отказавшихся от своих домашних животных. Животные, оставленные без присмотра, получают законную защиту, которая обеспечивает их права в случае неправомерного обращения, такого как выселение на улицу.
В зависимости от законодательства конкретной страны, лицо, совершившее такой поступок, может столкнуться с финансовым штрафом или даже уголовным преследованием. В Ватикане во времена папы Иоанна Павла II католическая церковь признала наличие души у собак, что привело к изменению их статуса, включая разрешение на вход в храмы.
В Италии за оставление домашнего животного без присмотра предусмотрены строгие санкции, включая штраф до десяти тысяч евро (свыше 800 тысяч рублей), условное лишение свободы или тюремное заключение на срок до одного года. Кроме того, в стране функционирует «зеленый номер» — специальная горячая линия, куда можно сообщить о животных, оставленных без присмотра или пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, чтобы оказать им необходимую помощь.
В Нидерландах жестокость по отношению к животным рассматривается как серьезное преступление. Защитники прав животных активно защищают интересы домашних питомцев, таких как собаки и кошки. Национальное законодательство предусматривает строгие санкции за подобные действия, включая штрафы до 17 тысяч евро и возможность лишения свободы.