«Вознаграждение за отстрел»: как в других странах решают проблему с бездомными животными

В Италии за оставление домашнего животного без присмотра предусмотрены строгие санкции, включая штраф до десяти тысяч евро (свыше 800 тысяч рублей), условное лишение свободы или тюремное заключение на срок до одного года. Кроме того, в стране функционирует «зеленый номер» — специальная горячая линия, куда можно сообщить о животных, оставленных без присмотра или пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, чтобы оказать им необходимую помощь.