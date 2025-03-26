В Иркутской области 713 тысяч пенсионеров получат господдержку

Губернатор Игорь Кобзев встретился с управляющим Отделением Социального Фонда России по Иркутской области Алексеем Макаровым. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, главной темой для обсуждения стало предоставление мер поддержки в 2025. В этом году помощь будет оказана 713 тысячам пенсионеров, родителям более 250 тысяч детей, страхователям региона, работающим сибирякам и другим.