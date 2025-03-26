В Иркутской области 713 тысяч пенсионеров получат господдержку

Губернатор Игорь Кобзев встретился с управляющим Отделением Социального Фонда России по Иркутской области Алексеем Макаровым. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, главной темой для обсуждения стало предоставление мер поддержки в 2025. В этом году помощь будет оказана 713 тысячам пенсионеров, родителям более 250 тысяч детей, страхователям региона, работающим сибирякам и другим.
— Нам важно, чтобы получение мер поддержки было простым и удобным. В этих вопросах правительство активно сотрудничает с Соцфондом. Наше взаимодействие по всем вопросам обеспечения поможет улучшить качество предоставления услуг, — сказал Игорь Кобзев.
Напомним, Отделение СФР оформляет маткапитал, СНИЛС для новорожденных, индексацию различных пособий. Чтобы получить выплаты, не нужно подавать никаких заявлений, так как все происходит автоматически. Жители Приангарья могут узнать о доступных назначениях в личном кабинете на госуслугах.
Важно! С 1 января 2025 года проиндексирована страховая пенсия более 608 тысяч человек на 9,5%. А ветераны СВО могут бесплатно отправиться на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что новый подход к субсидированию авиаперевозок применят в Бодайбо.