Новые мусорные контейнеры провалились под землю в Актау

Инцидент произошел в 19-м микрорайоне на территории ЖК «Рахат-2». По словам жильцов, из-за обильных осадков произошло размытие грунта и новые подземные мусорные контейнеры провалились под землю.
В пресс-службе акимата Актау сообщили, что над проблемой работает отдел ЖКХ. Те в свою очередь дали поручение подрядной организации привести все в первоначальный вид.
Как выяснилось, на месте уже установлены ограждения. Восстановительные работы, заверили чиновники, будут проведены после стабилизации погодных условий.
Название подрядной организации в городской администрации пока не озвучили. Сумма, выделенная на данные урны и работы, также пока неизвестна.