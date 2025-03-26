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Новые мусорные контейнеры провалились под землю в Актау

В Актау новые подземные мусорные контейнеры провалились под землю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Источник: Lada.kz

Инцидент произошел в 19-м микрорайоне на территории ЖК «Рахат-2». По словам жильцов, из-за обильных осадков произошло размытие грунта и новые подземные мусорные контейнеры провалились под землю.

В пресс-службе акимата Актау сообщили, что над проблемой работает отдел ЖКХ. Те в свою очередь дали поручение подрядной организации привести все в первоначальный вид.

Как выяснилось, на месте уже установлены ограждения. Восстановительные работы, заверили чиновники, будут проведены после стабилизации погодных условий.

Название подрядной организации в городской администрации пока не озвучили. Сумма, выделенная на данные урны и работы, также пока неизвестна.