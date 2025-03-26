39-летнюю уфимку не могут отыскать уже второй день

Как сообщают волонтеры, 25 марта женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 160 сантиметров, у нее нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. Была одета в темно-фиолетовое пальто, светло-голубые лосины, черные ботинки и светло-коричневый шарф.