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39-летнюю уфимку не могут отыскать уже второй день

В Уфе разыскивают 39-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 39-летнюю Гульназ Хадиуллину. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, 25 марта женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 160 сантиметров, у нее нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. Была одета в темно-фиолетовое пальто, светло-голубые лосины, черные ботинки и светло-коричневый шарф.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.