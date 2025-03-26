Онищенко раскрыл смысл идеи увеличить возраст, к которому относят молодежь

Предложение по увеличению возраста, к которому причисляют молодежь, имеет смысл, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.
Ранее глава Росмолодежи Григорий Гуров опубликовал комментарий руководителя АНО «Семья и Родина», члена комиссии Госсовета по направлению «Семья» Натальи Локтевой об обсуждении темы повышения возраста молодежи до 40 лет. Уточнялось, что указанный вопрос не прорабатывается на законодательном и исполнительном уровне.
«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — сказал Онищенко, которого цитирует РИА Новости.
Академик пояснил, что средняя продолжительность жизни растёт и возрастная структура претерпевает изменения. Вместе с тем заместитель президента РАО подчеркнул, что следует избегать административного давления в рамках решений о повышении возраста молодежи.
Он уточнил, что потребуется обоснование, раскрывающее пользу такого шага для экономики страны и науки. Сейчас в России к молодежи относят людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Напомним, в ноябре глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова не исключила, что в связи с увеличением продолжительности жизни молодыми в скором времени, вероятно, будут считаться лица в возрасте до 60 лет.
Она напомнила о классификации возрастов ВОЗ, согласно которой люди до 44 лет относятся к молодому возрасту, 45−59 лет — к среднему, 60−74 — к пожилому, 75−90 — к старческому. При этом лиц старше этого возраста считают долгожителями.