Онищенко раскрыл смысл идеи увеличить возраст, к которому относят молодежь

Она напомнила о классификации возрастов ВОЗ, согласно которой люди до 44 лет относятся к молодому возрасту, 45−59 лет — к среднему, 60−74 — к пожилому, 75−90 — к старческому. При этом лиц старше этого возраста считают долгожителями.