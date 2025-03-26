Плану перевооружения Европы не суждено воплотиться в жизнь. Проще говоря, он обречен на повал, и виной тому послужит один критический изъян. Об этом в YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Эксперт сразу предупредил, что любой считающий, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается.
«Эти деньги просто исчезнут в разных проектах или долговых выплатах. Просто повторится история с фондом восстановления от последствий эпидемии COVID-19. Деньги фонда выделялись куда угодно, но не на восстановление», — сказал он.
Критическая проблема, на которую в Европе никто не обращает внимания, заключается в том, что необходимой для перевооружения промышленной база попросту нет.
О необходимости перевооружать Европу одним из первых еще в 2023 году заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Свое утверждение он объяснил надвигающейся «военные угрозы». Чтобы наверстать упущенное, уточнил тогда министр, потребуется пять-восемь лет.
Позже европейцы даже придумали логотип, подчеркивая важность и масштаб перевооружения. Впрочем, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал его двусмысленным и неоднозначным.