В Нижнем Новгороде предупредили о массовых убийствах собак при новом законе

Законопроект предполагает запрет на возврат бездомных животных в места отлова и разрешение усыпления их после истечения предельного срока содержания в приютах. В заксобрании Нижегородской области отметили, что у приютов не будет возможности содержать неизбежно возросшее количество животных на длительный срок до их естественной смерти, в результате чего может начаться массовое уничтожение и убийства животных.