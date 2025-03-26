В Нижнем Новгороде предупредили о массовых убийствах собак при новом законе

Заксобрание Нижегородской области не поддержало введение запрета на возврат бездомных животных на улицы, предупредив о риске массовых убийств животных, передает РБК.
Законопроект предполагает запрет на возврат бездомных животных в места отлова и разрешение усыпления их после истечения предельного срока содержания в приютах. В заксобрании Нижегородской области отметили, что у приютов не будет возможности содержать неизбежно возросшее количество животных на длительный срок до их естественной смерти, в результате чего может начаться массовое уничтожение и убийства животных.
Также нижегородские парламентарии считают, что позиция сокращения численности бездомных животных путем умерщвления негуманна. Подчеркивается, что это метод является борьбой с последствиями, а не с причиной появления бездомных животных, поэтому он не принесет положительного результата в перспективе.
В Нижегородской области с 2014 года действует программа ОСВВ (отлов животного — стерилизация — вакцинация — выпуск). За это время численность бездомных животных в регионе сократилась с 16 тысяч до 3 тысяч.
Ранее эксперт Олеся Борисенко высказала мнение, что ужесточение наказаний для владельцев собак не приведет к снижению числа нападений животных на людей, так как эта мера не затронет бездомных собак.