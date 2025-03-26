Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Деятелям культуры, покинувшим Россию и плохо высказывающимся о ней, не стоит возвращаться, заявил режиссер Никита Михалков в беседе с корреспондентом «Известий».
«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — сказал он.
Кроме того, режиссер отметил, что государственные награды не имеют никакой ценности для тех, кто уехал из России и плохо отзывается о своей стране.
Ранее директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий и наград уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию.