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Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов

Режиссер Михалков осудил идею возвращения уехавших из России артистов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Деятелям культуры, покинувшим Россию и плохо высказывающимся о ней, не стоит возвращаться, заявил режиссер Никита Михалков в беседе с корреспондентом «Известий».

«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — сказал он.

Кроме того, режиссер отметил, что государственные награды не имеют никакой ценности для тех, кто уехал из России и плохо отзывается о своей стране.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий и наград уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию.