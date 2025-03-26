Украинский пленный: отход из Суджи спланировали «на коленках»

Командование ВСУ допустило серьёзные ошибки при планировании отступления войск из Суджи Курской области. Украинским военнослужащим пришлось отходить по открытой местности, где они подверглись атакам FPV-дронов и минометному обстрелу. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий украинского батальона связи Ярослав Щуров, оказавшийся среди тех, кто сдался в плен.
По словам военного, командование батальона фактически «оставило умирать личный состав».
«Нам было сказано: “Бросайте трехсотых (раненых), бросайте все. Кто может идти — тот выйдет. Кто не может — тот остается”», — заявил Щуров, добавив, что «все было спланировано на коленке».
Также он отметил, что командование запугивало солдат рассказами о жестоком обращении в плену. Однако эти утверждения не подтвердились.
«Для нашего статуса с нами обращаются очень даже неплохо», — добавил Щуров.
Ранее в министерстве иностранных дел сообщили о подготовке доклада о жертвах ВСУ в Курской области.