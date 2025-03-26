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Украинский пленный: отход из Суджи спланировали «на коленках»

ВСУ пришлось бросать раненых и бежать из Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Командование ВСУ допустило серьёзные ошибки при планировании отступления войск из Суджи Курской области. Украинским военнослужащим пришлось отходить по открытой местности, где они подверглись атакам FPV-дронов и минометному обстрелу. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий украинского батальона связи Ярослав Щуров, оказавшийся среди тех, кто сдался в плен.

По словам военного, командование батальона фактически «оставило умирать личный состав».

«Нам было сказано: “Бросайте трехсотых (раненых), бросайте все. Кто может идти — тот выйдет. Кто не может — тот остается”», — заявил Щуров, добавив, что «все было спланировано на коленке».

Также он отметил, что командование запугивало солдат рассказами о жестоком обращении в плену. Однако эти утверждения не подтвердились.

«Для нашего статуса с нами обращаются очень даже неплохо», — добавил Щуров.

Ранее в министерстве иностранных дел сообщили о подготовке доклада о жертвах ВСУ в Курской области.