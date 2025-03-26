В детских садах Перми идет прием в группы «Вместе с мамой»

Их посещают почти полторы тысячи малышей. Для таких групп разработаны специальные программы, которые позволяют детям быстрее адаптироваться в дошкольном учреждении.
Так, в детском саду «Академика» в группу «Вместе с мамой» принимают детей от 2 месяцев до 1,6 лет. Для родителей будущих воспитанников здесь провели День открытых дверей, рассказали, как дети учатся взаимодействовать со сверстниками, становятся более активными и готовятся к посещению обычных детсадовских групп.
Записаться в группу «Вместе с мамой» родители могут через «Госуслуги» или в МФЦ. Такие группы есть во всех районах города, но наличие свободных мест нужно уточнять.