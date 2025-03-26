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В детских садах Перми идет прием в группы «Вместе с мамой»

В детских садах Перми открыто более 80 групп кратковременного пребывания «Вместе с мамой».

Их посещают почти полторы тысячи малышей. Для таких групп разработаны специальные программы, которые позволяют детям быстрее адаптироваться в дошкольном учреждении.

Так, в детском саду «Академика» в группу «Вместе с мамой» принимают детей от 2 месяцев до 1,6 лет. Для родителей будущих воспитанников здесь провели День открытых дверей, рассказали, как дети учатся взаимодействовать со сверстниками, становятся более активными и готовятся к посещению обычных детсадовских групп.

Записаться в группу «Вместе с мамой» родители могут через «Госуслуги» или в МФЦ. Такие группы есть во всех районах города, но наличие свободных мест нужно уточнять.