Мошенники начали зарабатывать на «Инициативном бюджете»

Вот в этот момент вы фактически передаёте доступ к своей карте мошенникам. И вместо обещанных 100 тысяч — вы теряете все свои деньги. Один из пострадавших рассказал, что использовал карту брата, так как у самого не было своей. Он честно отправил код из SMS, считая, что это нужно для зачисления средств. В итоге с карты исчезли все деньги.