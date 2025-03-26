Мошенники начали зарабатывать на «Инициативном бюджете»

Выглядит всё просто и даже заманчиво: вам предлагают проголосовать за проект и получить 100 тысяч сумов на карту. В некоторых объявлениях обещают даже iPhone 15 Pro Max. Бот при этом представлен как официальный государственный сервис, а для уверенности сообщается: если деньги не придут в течение 24 часов — можно написать администратору, и он «всё уладит».
Как это работает?
На первый взгляд — ничего подозрительного. Нужно всего лишь перейти по ссылке, проголосовать, подписаться на каналы, ввести номер карты, и… отправить пришедший вам SMS-код.
Вот в этот момент вы фактически передаёте доступ к своей карте мошенникам. И вместо обещанных 100 тысяч — вы теряете все свои деньги. Один из пострадавших рассказал, что использовал карту брата, так как у самого не было своей. Он честно отправил код из SMS, считая, что это нужно для зачисления средств. В итоге с карты исчезли все деньги.
Почему люди верят?
Проблема в том, что мошенники становятся всё убедительнее. Они используют логотипы и названия государственных проектов, делают ботов, внешне не отличающихся от настоящих, а также вовлекают в рекламу известных блогеров и актрис. Неясно, делают ли это инфлюенсеры осознанно или по наивности, но эффект — колоссальный. Люди видят такие объявления и верят. А потом — теряют всё.
Главное правило: никто не даст вам деньги просто так
В век цифровых технологий кибермошенничество становится всё сложнее и изощрённее. Но принцип остаётся прежним: если вам обещают деньги, ничего не требуя взамен — вас, скорее всего, обманывают.
Не переходите по сомнительным ссылкам, не вводите данные карты в неизвестных ботах, и особенно — никогда не сообщайте коды из SMS.