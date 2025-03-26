Ключевую улицу в Пионерском районе Екатеринбурга перекроют

В Екатеринбурге на несколько месяцев запретят проезд автотранспорта по улице Учителей. Об этом заявили в пресс-службе города.
Движение для машин по Учителей от Июльской до Сулимова перекроют с 1 апреля по 30 июля. «Это связано с проведением работ по модернизации магистральных тепловых сетей на данном участке», — уточнили в городской администрации.
Объезд организуют по улицам Июльской, Омской, Смазчиков, Чекистов и Сулимова. Схема движения общественного транспорта останется без изменений.
Всего в 2025 году планируется отремонтировать в городе 18 участков дорог. Сейчас мэрия ищет подрядчиков.