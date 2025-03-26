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Ключевую улицу в Пионерском районе Екатеринбурга перекроют

Улицу Учителей в Екатеринбурге перекроют на 4 месяца.

В Екатеринбурге на несколько месяцев запретят проезд автотранспорта по улице Учителей. Об этом заявили в пресс-службе города.

Движение для машин по Учителей от Июльской до Сулимова перекроют с 1 апреля по 30 июля. «Это связано с проведением работ по модернизации магистральных тепловых сетей на данном участке», — уточнили в городской администрации.

Объезд организуют по улицам Июльской, Омской, Смазчиков, Чекистов и Сулимова. Схема движения общественного транспорта останется без изменений.

Всего в 2025 году планируется отремонтировать в городе 18 участков дорог. Сейчас мэрия ищет подрядчиков.