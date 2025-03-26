Навигация на Иртыше может начаться на 3−5 дней раньше срока

В 2025 году планируется масштабный комплекс путевых работ, включая углубление дна на 3,6 млн кубометров (600 тысяч кубометров на Иртыше и 3 млн кубометров на Оби). Объемы работ могут быть скорректированы в зависимости от гидрологической обстановки.