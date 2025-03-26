Навигация на Иртыше может начаться на 3−5 дней раньше срока

Ледоход на Иртыше может начаться на несколько дней раньше привычной даты. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин.
Вскрытие рек в Омской области, по предварительным данным, ожидается на пять дней раньше привычных многолетних значений. При этом, по словам Константина Жулина, ожидается полноводная и благоприятная для судоходства навигация.
В 2025 году планируется масштабный комплекс путевых работ, включая углубление дна на 3,6 млн кубометров (600 тысяч кубометров на Иртыше и 3 млн кубометров на Оби). Объемы работ могут быть скорректированы в зависимости от гидрологической обстановки.
Кроме того, активно прорабатывается вопрос организации перевозок грузов по Иртышу в Китай, а также создание в Омской области мультимодального логистического центра на базе речного порта. Для обсуждения этого проекта запланирована встреча в Казахстане.
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