В Приморье с начала года резко увеличилось предложение на поддержанные иномарки

В Приморье за первые два месяца 2025 года предложение подержанных иномарок от профессиональных продавцов выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики Авито Авто (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
Среди иностранных марок лидером по количеству объявлений стала Toyota, занявшая 14,1% рынка. Второе место у Honda (9,1%), третье — у Kia (7,9%). В топ-5 также вошли Hyundai (6,8%) и BMW (6,2%).
Наиболее часто профессиональные продавцы предлагали Hyundai Palisade, Kia Carnival и Hyundai Santa Fe — на каждую из этих моделей пришлось по 1,4% объявлений. В пятерку лидеров также попали Kia K5 и Toyota RAV4 (по 1,2%).
Автомобили марки Toyota оказались лидером и по популярности у пользователей платформы: их доля в интересе составила 17,3%. Также в топ-5 вошли Kia (11,3%), Honda (9,3%), Hyundai (9,1%) и BMW (5,4%).
Среди моделей больше всего внимания пользователей привлекает Hyundai Palisade: она получила долю 2,4%. Остальные места в пятерке лидеров распределились так: Toyota Corolla (2,1%), Kia Carnival (2%), Toyota RAV4 (1,9%) и Kia K5 (1,9%).
Директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» Авито Авто (16+) Сергей Хахулин отметил, что рынок авто с пробегом остаётся достаточно консервативным. По его словам, основной интерес покупателей по-прежнему приходится на проверенные временем марки и модели, поэтому и в продаже от профессионалов рынка они встречаются часто.
«Профессиональные продавцы заботятся о своей репутации, поэтому тщательно подходят к подбору автомобилей и подготовке их к продаже, обеспечивая качественный опыт для покупателей», — рассказал специалист.