Лето 2025 года может стать самым жарким в истории

Как отметил эксперт, это связано с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. По его словам, этот процесс пока стабилизировать не удается. Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (соприкасающийся с атмосферой) хорошо прогрелся.