Зима возвращается? В Иркутской области ожидаются почти 30-градусные морозы

Несколько теплых деньков — и вот опять в Иркутске ветрено, пасмурно и холодно. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра России, до конца рабочей недели погода приятнее не станет: в среду, четверг и пятницу будет около −1…-3 днем, и до −8 по ночам, не исключено, что пойдет снег и дождь. А вот к субботе, 29 марта, потеплеет до +3 градусов, в воскресенье — до +6.
Однако в целом по области прогноз синоптиков на ближайшие дни более суров. Возможны даже зимние морозы.
— 27 марта в регионе переменная облачность, небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, температура ночью −7…-12, при прояснении −17…-22, днем −3…-8, при облачной погоде до −13, — рассказали в Иркутском гидрометцентре.
На следующий день, 28 марта, также возможен снег. Ночью столбики термометров могут показать −8…-13, при прояснении −18…-23, а в северных районах и вовсе −23…-28 градусов! Днем воздух прогреется до более комфортных +2 градусов, но местами ожидается все −8…-13.