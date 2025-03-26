Зима возвращается? В Иркутской области ожидаются почти 30-градусные морозы

Несколько теплых деньков — и вот опять в Иркутске ветрено, пасмурно и холодно. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра России, до конца рабочей недели погода приятнее не станет: в среду, четверг и пятницу будет около −1…-3 днем, и до −8 по ночам, не исключено, что пойдет снег и дождь. А вот к субботе, 29 марта, потеплеет до +3 градусов, в воскресенье — до +6.