Россиянок призвали игнорировать приглашения в СПА от «состоятельных» мужчин

Кибермошенники создали новую схему кражи денег.
С марта 2025 года киберпреступники начали использовать новую схему обмана: они предлагают россиянкам бесплатный поход в салон красоты, в результате чего уже пострадали свыше 190 человек. Отличительной чертой этой аферы является использование образа якобы успешных мужчин в возрасте 30−35 лет, в то время как в других схемах, таких как Fake Date, зачастую фигурируют привлекательные женщины. Об этом сообщили в компании по информационной безопасности F6.
Афера начинается с того, что якобы успешный мужчина ищет потенциальных жертв в городских сообществах в мессенджере Telegram или с помощью специальных ботов. При первом общении он старается произвести впечатление обеспеченного и надежного человека. Мошенник заявляет, что является владельцем сети салонов красоты и предлагает в качестве подарка бесплатный визит, который включает СПА и другие высококлассные услуги.
«Получив согласие жертвы принять подарок, скамер отправляет ссылку на сайт фейкового салона для бронирования, а также “персональный промокод”, — заявили специалисты. Информацию передает ТАСС.
После того, как жертва соглашается на подарок, ей отправляют ссылку на сайт несуществующего салона для бронирования и предоставляют «персональный промокод». Специалисты отмечают, что название и дизайн этого сайта скопированы у реально существующего салона красоты в Москве. Жертвам предлагается заполнить форму для записи, где необходимо указать промокод, имя и номер телефона.
Для пользователей устройств на базе Android следующим шагом будет предложение скачать якобы официальное приложение салона, которое на самом деле является вредоносным программным обеспечением (ПО) для удаленного доступа к устройству. Это позволяет мошенникам перехватывать данные банковских карт, что может привести к потере денежных средств на счетах жертвы.
При этом владельцам iPhone предлагается процедура «подтверждения записи» с регистрацией через Apple ID. Их перенаправляют на страницу для ввода логина и пароля, а затем — для прохождения двухфакторной аутентификации. Как только код подтверждения будет отправлен, мошенники получают контроль над устройством жертвы.
За прошедшую неделю, как сообщает F6, количество пострадавших от новой мошеннической схемы достигло 191 человека. В среднем каждый из них лишился 14 тысяч рублей, общий ущерб составил 2,7 миллиона рублей.
В Госдуме призвали россиян сохранять критическое мышление для защиты от мошенников. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что злоумышленники активизировались на фоне введения новых мер борьбы с ними. Они хотя сохранить свои доходы со схем обмана, адаптируясь к нынешним условиям, передает RТ.