Россиянок призвали игнорировать приглашения в СПА от «состоятельных» мужчин

С марта 2025 года киберпреступники начали использовать новую схему обмана: они предлагают россиянкам бесплатный поход в салон красоты, в результате чего уже пострадали свыше 190 человек. Отличительной чертой этой аферы является использование образа якобы успешных мужчин в возрасте 30−35 лет, в то время как в других схемах, таких как Fake Date, зачастую фигурируют привлекательные женщины. Об этом сообщили в компании по информационной безопасности F6.