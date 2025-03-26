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Над регионами России за ночь были сбиты девять беспилотников ВСУ

Пять дронов ВСУ сбиты над территорией Белгородской области, по два — над Курской областью и над акваторией Черного моря.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников ВСУ над регионами страны, сообщило Минобороны РФ.

Так, пять украинских дронов были сбиты над территорией Белгородской области, по два — над территорией Курской области и над акваторией Черного моря.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате удара беспилотника ВСУ по поселку Политотдельский в Белгородском районе пострадала мирная жительница.

Накануне в Кавказском районе Краснодарского края был потушен пожар на нефтебазе, начавшийся 19 марта из-за падения обломков украинского беспилотника.