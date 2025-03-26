Над регионами России за ночь были сбиты девять беспилотников ВСУ

Российские силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников ВСУ над регионами страны, сообщило Минобороны РФ.
Так, пять украинских дронов были сбиты над территорией Белгородской области, по два — над территорией Курской области и над акваторией Черного моря.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате удара беспилотника ВСУ по поселку Политотдельский в Белгородском районе пострадала мирная жительница.
Накануне в Кавказском районе Краснодарского края был потушен пожар на нефтебазе, начавшийся 19 марта из-за падения обломков украинского беспилотника.