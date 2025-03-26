«В этом есть смысл»: В России выступили за увеличение возраста молодежи

Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею пересмотра возрастных границ молодежи. По его мнению, увеличение возрастного порога до 40 лет может быть обосновано ростом продолжительности жизни и изменением демографической структуры населения.
Инициатива была озвучена в ходе общественной дискуссии после публикации руководителя Росмолодежи Григория Гурова. В своем посте он сослался на мнение члена Комиссии Госсовета РФ Натальи Локтевой, отметив, что официально вопрос пока не рассматривался.
«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — заявил Онищенко.
Сейчас в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. Академик подчеркнул, что любые изменения должны происходить без административного давления и при наличии четких аргументов. Необходимо обосновать, что это даст экономике и науке, заключил академик.
Прежде глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова поделилась своим мнением, что молодыми в будущем могут начать считать людей до 60 лет. Она отметила, что опираясь на критерии Всемирной организации здравоохранения, сейчас молодыми считаются люди до 45 лет. Однако возрастные рамки постепенно изменяются из-за увеличения продолжительности жизни.
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что показатель общей смертности в России достиг исторического минимума за прошедшие 10 лет. Значительного снижения показателей смертности удалось достичь благодаря нововведениям в системе здравоохранения. В том числе, ключевое значение имело внедрение стандартов клинических рекомендаций.
Вместе с тем Мурашко полагает, что «кампания бодипозитива» крайне негативно влияет на отношение российских врачей к проблеме ожирения в стране. По мнению главы профильного ведомства, теперь далеко не все представители медицины относятся к этому как к заболеванию.
Президент Владимир Путин заявил, что планируется увеличить инвестиции в медицину. Глава государства заявил, что к 2030 году планируется выпустить новую программу по модернизации здравоохранения. Также будут выделяться деньги для разработки отечественных лекарств. Кроме того, Путин подчеркнул, что в медицине будут активно внедрять искусственный интеллект. Планируется, что «машина» сможет ставить диагнозы и лечить сложные заболевания.