«В этом есть смысл»: В России выступили за увеличение возраста молодежи

Президент Владимир Путин заявил, что планируется увеличить инвестиции в медицину. Глава государства заявил, что к 2030 году планируется выпустить новую программу по модернизации здравоохранения. Также будут выделяться деньги для разработки отечественных лекарств. Кроме того, Путин подчеркнул, что в медицине будут активно внедрять искусственный интеллект. Планируется, что «машина» сможет ставить диагнозы и лечить сложные заболевания.