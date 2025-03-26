На тактовом маршруте до Ораниенбаума назначат дополнительную пару электропоездов

Изменение в расписании начнет действовать с 18 апреля, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Таким образом, в вечерний час пик период тактового движения будет продлен до 19:45. Дополнительный поезд № 6589 будет отправляться от Балтийского вокзал в 19:45 с прибытием в Ораниенбаум в 20:38. Электропоезд № 6588 будет выезжать из Ораниенбаума в 22:30 и прибывать на Балтийский вокзал в 23:29.
В период с 18 апреля по 24 мая электрички будут курсировать каждый день, кроме пятницы, а с 25 мая — ежедневно, уточнили в ОЖД.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале 2025 года тактовые маршруты в Петербурге перевезли почти 3 млн пассажиров.