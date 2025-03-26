На тактовом маршруте до Ораниенбаума назначат дополнительную пару электропоездов

Таким образом, в вечерний час пик период тактового движения будет продлен до 19:45. Дополнительный поезд № 6589 будет отправляться от Балтийского вокзал в 19:45 с прибытием в Ораниенбаум в 20:38. Электропоезд № 6588 будет выезжать из Ораниенбаума в 22:30 и прибывать на Балтийский вокзал в 23:29.