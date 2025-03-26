В Иркутской области до конца года отремонтируют 11 мостов

— Это крупные работы, на которые обычно уходит два или три года. К концу 2025 планируем запустить 11 мостовых переходов. Пять из них являются переходящими объектами, работы на которых начали в 2024 или 2023 годах, на шести работы выполнят в течении дорожно-строительного сезона. Местные жители очень ждут момента, когда мосты будут введены в эксплуатацию, — поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.