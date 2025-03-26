В Иркутской области до конца года отремонтируют 11 мостов

11 мостов приведут в порядок в Иркутской области в 2025 году. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», на них будет потрачено 1,6 миллиарда рублей.
— Это крупные работы, на которые обычно уходит два или три года. К концу 2025 планируем запустить 11 мостовых переходов. Пять из них являются переходящими объектами, работы на которых начали в 2024 или 2023 годах, на шести работы выполнят в течении дорожно-строительного сезона. Местные жители очень ждут момента, когда мосты будут введены в эксплуатацию, — поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Так о каких мостах идет речь? Первый из них расположился в Усть-Кутском районе (река Лена), капитальный ремонт завершат уже осенью. На дороге Жигалово — Казачинское подрядчик отремонтирует мост через реку Тутура, а в Черемховском — через реку Белую.
Помимо этого работы завершат в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском и Баяндаевском районах. Сейчас подрядчик начал строить мост через реку Витим в Бодайбинском районе, сдать объект планируют в 2028 году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что куриные яйца перед Пасхой подешевеют на 25 рублей в Иркутской области.