Роспотребнадзор опроверг новость о первом укусе клеща в Прикамье

Роспотребнадзор опроверг информацию о первом укусе клеща в Пермском крае. Ранее в пермских СМИ сообщалось, что в регионе уже проснулись клещи. Первое обращение в этом году якобы поступило в травмпункт Краевой больницы им. Вагнера 17 марта.
Как сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день случаи присасывания клеща на территории Прикамья не зафиксированы. Данную информацию подтвердили и в Краевой больнице им. Вагнера Е. А. в Березниках.
Напомним, из-за аномально теплой зимы сезон активности клещей возможен раньше обычного. В некоторых территориях они могут активизироваться уже в марте. Готовиться к сезону активности клещей уже пора. Особое внимание стоит уделить клещевому вирусному энцефалиту — это одна из самых опасных из инфекций, переносимых через укусы этих членистоногих. По словам специалистов, наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация. Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку уже сейчас.