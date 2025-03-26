Роспотребнадзор опроверг новость о первом укусе клеща в Прикамье

Напомним, из-за аномально теплой зимы сезон активности клещей возможен раньше обычного. В некоторых территориях они могут активизироваться уже в марте. Готовиться к сезону активности клещей уже пора. Особое внимание стоит уделить клещевому вирусному энцефалиту — это одна из самых опасных из инфекций, переносимых через укусы этих членистоногих. По словам специалистов, наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация. Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку уже сейчас.