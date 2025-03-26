Синоптики предупредили ростовчан о дожде 26 марта

Синоптики рассказали, какая погода будет в середине рабочей недели. Прогноз опубликовали на сайте Гисметео.
В среду, 26 марта, в Ростове-на-Дону ожидается переменчивая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность утром. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+15°C, что создаст идеальные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Ночью температура опустится до +5…+7°C, поэтому вечером стоит захватить легкую куртку. Также синоптики обещают небольшой дождь в обед.
Ветер будет умеренный — 2−4 м/с. Осадков не ожидается, влажность воздуха составит около 60%. Атмосферное давление останется в пределах нормы −745−747 мм рт.ст.
Однако метеозависимым людям стоит быть внимательными — возможны небольшие перепады атмосферного давления.