Синоптики предупредили ростовчан о дожде 26 марта

В среду, 26 марта, в Ростове-на-Дону ожидается переменчивая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность утром. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+15°C, что создаст идеальные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Ночью температура опустится до +5…+7°C, поэтому вечером стоит захватить легкую куртку. Также синоптики обещают небольшой дождь в обед.