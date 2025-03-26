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Синоптики предупредили ростовчан о дожде 26 марта

В Ростове-на-Дону 26 марта ожидается дождь и переменная облачность.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какая погода будет в середине рабочей недели. Прогноз опубликовали на сайте Гисметео.

В среду, 26 марта, в Ростове-на-Дону ожидается переменчивая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность утром. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+15°C, что создаст идеальные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Ночью температура опустится до +5…+7°C, поэтому вечером стоит захватить легкую куртку. Также синоптики обещают небольшой дождь в обед.

Ветер будет умеренный — 2−4 м/с. Осадков не ожидается, влажность воздуха составит около 60%. Атмосферное давление останется в пределах нормы −745−747 мм рт.ст.

Однако метеозависимым людям стоит быть внимательными — возможны небольшие перепады атмосферного давления.