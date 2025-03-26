В Приморье усилят защиту от телефонного мошенничества: принят новый закон

В России принят закон о противодействии телефонному мошенничеству, который поможет защитить граждан от обмана при звонках и финансовых операциях. Эти меры особенно актуальны для Приморского края, где в последнее время участились случаи телефонного мошенничества.
Новый закон поможет жителям региона защитить свои финансы и снизить количество преступлений, связанных с обманом по телефону. Депутаты Государственной Думы единогласно одобрили законопроект сразу во втором и третьем чтениях, что позволит в кратчайшие сроки внедрить новые меры безопасности.
Документ предусматривает комплекс мер, позволяющих предотвратить незаконные действия злоумышленников:
- Онлайн-обмен информацией между государственными органами, банками и операторами связи для оперативного выявления подозрительных операций.
- Контроль за снятием наличных — если банк выявит признаки мошенничества, выдача средств будет ограничена 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов, а клиент получит уведомление.
- Назначение доверенного лица — теперь можно наделить близкого человека правом подтверждать финансовые переводы.
- Маркировка звонков — на экране телефона будет отображаться наименование организации, что поможет отличить официальные вызовы от мошеннических.
- Запрет на спам-звонки и сообщения в мессенджерах — сотрудники банков, маркетплейсов и сервисов поиска работы не смогут отправлять сообщения и звонить без согласия абонента.
- Самозапрет на оформление сим-карт и передачу номера — граждане смогут через Госуслуги или МФЦ ограничить возможность оформления номеров без их личного присутствия.
Таким образом, новый закон станет важным шагом в борьбе с телефонным и кибермошенничеством, обеспечивая жителям Приморья более надежную защиту их финансов. А именно:
- Снизит количество фальшивых звонков от якобы «банковских сотрудников».
- Ограничит переводы мошенникам за счет введения доверенных лиц.
- Сделает звонки от официальных организаций более прозрачными.
«Все эти меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.