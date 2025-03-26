День многодетной семьи утвердили в Приморье

Так, в среду, 26 марта, законодательная инициатива, предложенная Игорем Чемерисом и Сергеем Слепченко, была поддержана во втором и третьем чтениях. Новый праздник решено отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября. В 2025 году он выпадет на 21 сентября. В этот день по всему краю пройдут тематические мероприятия, в том числе фестиваль «Крепкая семья», о чем сообщила депутат Оксана Рыбалко.