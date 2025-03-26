День многодетной семьи утвердили в Приморье

Так, в среду, 26 марта, законодательная инициатива, предложенная Игорем Чемерисом и Сергеем Слепченко, была поддержана во втором и третьем чтениях. Новый праздник решено отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября. В 2025 году он выпадет на 21 сентября. В этот день по всему краю пройдут тематические мероприятия, в том числе фестиваль «Крепкая семья», о чем сообщила депутат Оксана Рыбалко.
Как отмечают инициаторы, установление Дня многодетной семьи направлено на укрепление института семьи, поддержку традиционных ценностей и популяризацию многодетности. Кроме того, праздник подчеркнет важность сохранения культурных традиций региона.
Стоит отметить, что на федеральном уровне в России такой даты пока нет, однако ряд регионов уже внесли ее в свой календарь. В частности, День многодетной семьи официально установлен в Тюменской, Курской и Белгородской областях. В этих регионах он также приходится на третье воскресенье сентября.
«Мы уверены, что учреждение этого праздника сыграет важную роль для многодетных семей Приморья», — отметил депутат Игорь Чемерис.
Приморские парламентарии рассчитывают, что новый праздник станет дополнением к уже существующим семейным торжествам — Дню отца, Дню матери и Международному дню семьи. Введение такой даты, по их мнению, поможет не только подчеркнуть значимость многодетных семей, но и повысить уровень социальной поддержки и внимания к ним со стороны общества.