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Актуальная информация по паводку в Башкирии на утро 26 марта

ГК ЧС: в Башкирии зафиксировали два новых случая подтопления.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в Башкирии зафиксировано два новых случая подтопления в Караидельском и Аургазинском районах. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В настоящее время на контроле спасательных служб находятся шесть потенциально опасных участков в Уфе, Архангельском и Чишминском районах.

Наибольший подъем уровня воды отмечен на реке Уфе у села Красная Горка (Нуримановский район), где за сутки вода поднялась на 65 сантиметров, достигнув отметки 347 см при критическом уровне 760 см. На реке Ик у села Нагайбаково (Бакалинский район) зафиксирован подъем на 23 см до уровня 381 см (критическая отметка — 410 см).

В то же время на некоторых участках наблюдается спад воды:

— в Уфе на реке Белой уровень снизился на 16 см до 474 см;

— на реке Уфе в районе Шакши — спад на 31 см до 281 см;

— на реке Деме у села Дюсяново — снижение на 17 см до 159 см.

В Салаватском районе на реке Юрюзань вчера для ускорения ледохода проведены взрывные работы. Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища работают в штатном режиме наполнения.

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