Компенсации за съемное жилье для медработников увеличили в Приморье

До сих пор компенсация за съемное жилье была доступна только тем, кто заключил трудовой договор с медицинскими учреждениями с 1 января 2025 года, что привело к сокращению числа получателей. Однако ситуация требовала пересмотра, и законопроект предполагает включение в программу всех медработников, трудоустроившихся с 1 января 2022 года.