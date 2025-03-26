Компенсации за съемное жилье для медработников увеличили в Приморье

До сих пор компенсация за съемное жилье была доступна только тем, кто заключил трудовой договор с медицинскими учреждениями с 1 января 2025 года, что привело к сокращению числа получателей. Однако ситуация требовала пересмотра, и законопроект предполагает включение в программу всех медработников, трудоустроившихся с 1 января 2022 года.
Инициативу предложило профильное министерство, а её цель — улучшить доступность поддержки для медицинских специалистов, работающих в регионе. Таким образом, большинство специалистов, ранее получавших компенсацию, смогут продолжить получать выплаты еще как минимум год.
По словам председателя Заксобрания Приморья Антона Волошко, данная мера играет ключевую роль в привлечении кадров в медицинские учреждения региона. «Эта мера поддержки очень востребована и работает на привлечение кадров в медицинские организации, к чему мы все стремимся», — подчеркнул спикер краевого парламента Антон Волошко.
По информации профильного министерства, на поддержку смогут рассчитывать 237 врачей и 379 специалистов со средним медицинским образованием. Эти должности остаются в числе приоритетных для медицинских организаций в 2025 году.
Напомним, что компенсации за аренду жилья варьируются: во Владивостоке медработникам выплачивается 30 тысяч рублей, а в других муниципалитетах — 20 тысяч рублей.